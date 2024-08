Final de Egídio, em 'Renascer', será diferente da versão original; saiba desfecho

O remake de "Renascer" está entrando na última semana de exibição, com o capítulo final previsto para ser transmitido na sexta-feira (6), e os espectadores estão próximos de descobrirem o destino dos personagens da obra. O vilão Egídio, interpretado pelo ator Vladimir Brichta, é um dos que terá o desfecho revelado nos próximos dias.

Inspirado no personagem Teodoro, da versão original da novela, escrita por Benedito Ruy Barbosa, o coronel da adaptação de Bruno Luperi deve ter um rumo diferente. Na produção de 1993, o antagonista, Teodoro, feito pelo ator Herson Capri, é vítima de uma tocaia, quando passava pela plantação de cacau de José Inocêncio. De início, o assassino dele não é revelado ao público, mas o vilão consegue vê-lo antes de falecer e grita: "É você, maldito".

Após um tempo de mistério, as suspeitas caem sobre Damião (Jackson Antunes), que jura não ter sido autor do assassinato, e, então, os espectadores descobrem a verdade: Mariana (Adriana Esteves) matou Teodoro com a ajuda de Zinho (Cosme dos Santos).

Após o falecimento do vilão, Eliana, vivida por Patricia Pillar na primeira versão, herda as terras do coronel e se torna fazendeira. Ela revela que, na verdade, estava grávida de Damião na história de Ruy Barbosa.

No entanto, Bruno Luperi resolveu dar um desfecho diferente, mas ainda trágico, ao vilão interpretado por Vladimir Brichta, segundo o Gshow.

Antes de seu fim, Egídio vai se casar com Eliana (Sophie Charlotte) e humilhará Damião (Xamã). Ele terá de ser padrinho do casal e será responsável por levar as alianças ao altar. O coronel também deve morrer na nova versão. A cena, porém, ainda não foi revelada pela Rede Globo.

Renascer será substituída por "Mania de Você", de João Emanuel Carneiro, a partir do dia 9 de setembro. O autor é responsável por sucessos como Avenida Brasil (2012) e A Favorita (2008).