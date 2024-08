Previsão do signo de Áries para hoje, 30 de agosto

A sexta-feira começa com uma energia suave e protetora, graças à Lua em Câncer, que forma um aspecto harmonioso com Urano, trazendo uma injeção de ânimo e confiança. Você pode sentir-se mais disposto a experimentar novas abordagens emocionais, especialmente nas relações mais próximas. É um momento ideal para abrir a mente e o coração para o inesperado, acolhendo as mudanças com serenidade. No período da tarde, a Lua se move para Leão, preparando o encerramento do ciclo da lunação leonina, que chega ao fim no dia 1º de setembro. Este é o momento de olhar para trás e refletir sobre o que você cultivou nas últimas semanas. Ao entrar em Leão, a Lua faz oposição a Plutão, e isso pode trazer desafios nos relacionamentos. Surgem questões profundas que precisam ser enfrentadas, deixando claro que certas dinâmicas precisam mudar. Chegou a hora de decidir: ou as coisas mudam, ou não poderão mais seguir da mesma forma. Relacionamentos que estiverem presos em padrões tóxicos ou manipuladores poderão ser pressionados a se transformar ou até mesmo a chegar ao fim. Esta combinação de energias pede coragem e sinceridade, especialmente consigo mesmo. O que precisa ser deixado para trás? O que não serve mais ao seu crescimento? Esse momento é de empoderamento, oferecendo a oportunidade de seguir em frente de forma mais autêntica e conectada com seu verdadeiro eu.

Signo de Áries hoje

Hoje, a Lua em Leão desafia você a encarar de frente os desequilíbrios de poder em seus relacionamentos. Talvez seja hora de dizer o que você realmente sente, mesmo que isso traga à tona verdades difíceis. A mudança é inevitável, e abraçá-la pode abrir portas para uma conexão mais autêntica.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.