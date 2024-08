Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (30/8)

A sexta-feira começa com uma energia suave e protetora, graças à Lua em Câncer, que forma um aspecto harmonioso com Urano, trazendo uma injeção de ânimo e confiança. Você pode sentir-se mais disposto a experimentar novas abordagens emocionais, especialmente nas relações mais próximas. É um momento ideal para abrir a mente e o coração para o inesperado, acolhendo as mudanças com serenidade. No período da tarde, a Lua se move para Leão, preparando o encerramento do ciclo da lunação leonina, que chega ao fim no dia 1º de setembro. Este é o momento de olhar para trás e refletir sobre o que você cultivou nas últimas semanas. Ao entrar em Leão, a Lua faz oposição a Plutão, e isso pode trazer desafios nos relacionamentos. Surgem questões profundas que precisam ser enfrentadas, deixando claro que certas dinâmicas precisam mudar. Chegou a hora de decidir: ou as coisas mudam, ou não poderão mais seguir da mesma forma. Relacionamentos que estiverem presos em padrões tóxicos ou manipuladores poderão ser pressionados a se transformar ou até mesmo a chegar ao fim. Esta combinação de energias pede coragem e sinceridade, especialmente consigo mesmo. O que precisa ser deixado para trás? O que não serve mais ao seu crescimento? Esse momento é de empoderamento, oferecendo a oportunidade de seguir em frente de forma mais autêntica e conectada com seu verdadeiro eu.

Áries

Hoje, a Lua em Leão desafia você a encarar de frente os desequilíbrios de poder em seus relacionamentos. Talvez seja hora de dizer o que você realmente sente, mesmo que isso traga à tona verdades difíceis. A mudança é inevitável, e abraçá-la pode abrir portas para uma conexão mais autêntica.

Touro

As questões familiares ou relacionadas ao lar podem chegar a um ponto crítico hoje. A oposição entre a Lua em Leão e Plutão sugere que certos padrões precisam ser quebrados. Mudar sua abordagem em relação a um membro da família ou a dinâmica em casa pode ser necessário para restaurar a harmonia.

Gêmeos

A comunicação é o foco hoje, mas a oposição entre a Lua em Leão e Plutão pode tornar as conversas difíceis. Preste atenção às palavras ditas, pois elas podem revelar verdades profundas que estavam escondidas. Este é um momento para transformar a forma como você se expressa e como lida com a verdade.

Câncer

Questões financeiras ou de autovalor podem ser desafiadas hoje, à medida que a Lua em Leão se opõe a Plutão. Talvez você precise reavaliar o que realmente importa para você e fazer mudanças necessárias para garantir que suas ações estejam alinhadas com seus valores mais profundos.

Leão

Com a Lua em seu signo se opondo a Plutão, você pode sentir uma pressão intensa para mudar algo em sua vida. Este é um momento de transformação pessoal, onde a resistência pode trazer mais dificuldades. Abrace a mudança e permita-se evoluir, mesmo que isso signifique deixar algo para trás.

Virgem

O dia está agitado hoje, trazendo à tona medos e inseguranças que você preferia evitar. A Lua em Leão se opondo a Plutão pede que você encare essas sombras de frente. É um bom dia para práticas de autocuidado e para liberar o que não serve mais ao seu crescimento espiritual.

Libra

As amizades, grupos ou interações nas redes sociais podem passar por uma prova hoje, com a oposição entre a Lua em Leão e Plutão. Algumas conexões podem revelar seu verdadeiro caráter, e você precisará decidir se vale a pena mantê-las. Este é um momento para limpar o círculo social e alinhar-se com pessoas que realmente compartilham seus valores.

Escorpião

Hoje, a Lua em Leão se opõe a Plutão, seu regente, trazendo à tona questões de poder em sua carreira ou vida pública. Pode ser hora de reavaliar seu caminho profissional e fazer mudanças que reflitam sua verdadeira paixão e propósito. A transformação é inevitável, e você tem a força para liderá-la.

Sagitário

As crenças e ideais podem ser desafiados hoje, com a Lua em Leão se opondo a Plutão. Talvez você precise questionar antigas convicções e estar disposto a transformar sua visão de mundo. Este é um momento para expandir sua mente e abraçar novas perspectivas que estejam mais alinhadas com sua jornada atual.

Capricórnio

Questões de intimidade e recursos compartilhados podem vir à tona hoje, à medida que a Lua em Leão se opõe a Plutão em seu signo. Este é um dia para enfrentar os desequilíbrios nas parcerias financeiras ou emocionais. Mudanças profundas podem ser necessárias para que ambas as partes se sintam valorizadas.

Aquário

Os relacionamentos podem atingir um ponto de ruptura hoje, com a Lua em Leão se opondo a Plutão. Este é um momento de transformação nas parcerias, onde algo precisa mudar para que a relação possa continuar evoluindo. Esteja aberto a conversas difíceis e disposto a fazer ajustes.

Peixes

Sua rotina e saúde podem ser impactadas hoje, à medida que a Lua em Leão se opõe a Plutão. Pode ser necessário mudar hábitos ou padrões que estão drenando sua energia. Este é um bom dia para adotar novas práticas que fortaleçam seu corpo e sua mente, alinhando sua vida diária com seus objetivos de longo prazo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.