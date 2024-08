Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (30)

A novela 'Cheias de Charme' desta sexta-feira (30) vai ao ar às 15:00, após 'Cabocla - Edição Especial'. Nesse capítulo, Rosário chega a tempo e as Empreguetes cantam juntas novamente.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta sexta-feira

Rosário chega a tempo e as Empreguetes cantam juntas novamente. Chayane e Fabian promovem namoro midiático. Elano pede Cida em casamento. Penha vai para Recife ver Gilson. Cida ganha o julgamento contra Ernani e Sônia. Chayene declara seu amor por Laércio.

Chayene e Fabian fazem show para crianças.· Conrado começa a trabalhar com cavalos. Sônia vai morar na pensão e trabalha para Brunessa. Ivone chega toda chique na casa Penha. Gilson e Penha começam a brigar e eles rompem.

Chayene aceita Socorro de volta. Ernani sai da prisão e Sônia aparece. Rosário e Cida se casam no mesmo dia. Valda vai morar com Olavo. Sidney e Wanderley adotam uma criança. Rosário conta pra Inácio que está grávida. Gilson conta a Lygia que vai ficar de vez no Rio de Janeiro.

Sandro e Penha se reconciliam. Fabian e Chayene pedem pra cantar com as Empreguetes, que aceitam e e fazem um grande show.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:00, na Rede Globo.