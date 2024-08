Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (30)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (30) vai ao ar às 17:05, após 'O Último Suspiro'. Nesse capítulo, Rafael ouve o grito de Cristina e corre para socorrê-la.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Rafael ouve o grito de Cristina e corre para socorrê-la. Guto vê Felipe chegando com um dos carros de Rafael, arranca-o de lá de dentro e vai embora com o veículo. Rafael e Ivan perseguem Guto no outro carro. Felipe percebe que Cristina está muito ferida. Eurico vê Xavier escondido no jardim da casa de Rafael e tenta pegá-lo, mas não consegue. Guto consegue escapar com as jóias. Serena acusa Débora de usar Cristina para enriquecer, deixando-a furiosa.

Felipe conta a Débora que Cristina sofreu um acidente. Cristina é levada para um hospital em São Paulo. Guto esconde a maleta com as jóias embaixo da locomotiva abandonada. Hélio diz a Serena que acha que foi Guto quem assaltou a casa de Rafael e pede para ela tomar cuidado com ele. Serena tem um mau pressentimento. Rafael fala para o delegado que reconheceu Guto como sendo o assaltante de sua casa. Débora percebe que Guto roubou as jóias. Guto fala para Xavier que precisa acabar com Serena antes de fugir.

Terezinha conta para Raul que as janelas da casa de Olívia estão enferrujadas. Generosa dá a Alaor uma medalhinha parecida com a de Roberval e diz que aquela é a prova de que ele precisa para se fazer passar pelo neto de Romeu. Serena recebe um bilhete de Guto dizendo que está com Terê e vai atrás dele. Eduardo descobre que Cristina não estava grávida. Guto enfrenta Serena. Ela se sente mal e quase desmaia. Hélio se atraca com Guto, mas acaba sendo derrubado.

Serena reverte a situação e deixa Guto vulnerável. Serena perdoa Guto. Guto fica muito emocionado, pois nunca havia conhecido o perdão antes. Alexandra foge de casa e vai até a igreja, onde encontra Guto. Eduardo não tem coragem de falar para Rafael que Cristina não estava grávida e diz que ela perdeu o bebê. Débora aconselha Cristina a fingir que perdeu o bebê na queda.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.