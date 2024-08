Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (26)

A novela 'Familia é Tudo' desta segunda-feira (26) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Frida teme ver a apresentação de Júpiter.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta segunda-feira

Frida teme ver a apresentação de Júpiter. Andrômeda gosta do novo visual de Ernesto. Tom critica Brenda por recriminar Eva. Gina avisa a Hans que conseguiu dopar Vênus. Ubaiara sente ciúmes de Jules. Chicão se emociona com os comentários de Andrômeda sobre ele. Catarina marca de ir com Furtado ao samba.

Frida se impressiona com o show de Júpiter. Lupita vê Guto e Mila abraçados e fica abalada. Frida/Catarina conversa com Júpiter. Brenda impede Paulina de sair de casa. Vênus desmaia e esbarra em Léo, que acaba derrubando o prato antes de servi-lo para os jurados do concurso.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.