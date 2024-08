Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (26)

A agenda do futebol nesta segunda-feira (26) conta com muitos jogos. Partidas de diferentes competições movimentam os gramados ao redor do mundo nesta segunda e serão transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (26)

BRASILEIRÃO SÉRIE A

21h | Vasco x Athletico-PR | Sportv e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h | Paysandu x Mirassol | Sportv e Premiere

21h | Ceará x Novorizontino | Premiere e Canal GOAT

CAMPEONATO ESPANHOL

16h30 | Villarreal x Celta Vigo | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

13h30 | Cagliari x Como | Disney+

15h45 | Hellas Verona x Juventus | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

16h | Barracas Central x Vélez Sarsfield | Disney+

21h | Estudiantes x Boca Juniors | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

20h | Nacional-URU x Liverpool-URU | Disney+

2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO ESPANHOL