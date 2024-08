Previsão do signo de Câncer para hoje, 26 de agosto

É Lua minguante no signo de Gêmeos. Não tente ser multitarefas ou fazer tudo ao mesmo tempo. Você só precisa diminuir o ritmo, pois o esgotamento e a fadiga são muito reais no momento. E você tem até o dia 2 de setembro para se recuperar. Essa semana também vai apoiar em todo tipo de desintoxicação. E como Gêmeos é um signo mental, que representa as trocar e comunicação, pense nos livros que está lendo, nos aplicativos que usa, na música que ouve, nas pessoas que permite que te influenciem (pessoalmente, na internet e na mídia). Observe seus diálogos internos e externos. Você precisa ser criterioso quanto a quem deixa entrar no seu espaço., cérebro ou campo energético. A Lua mingua em Gêmeos e Mercúrio, o planeta que rege o signo de Gêmeos, está retrógrado em Leão te convidando a abrir mão ou finalizar com tudo que te impede de ser quem é.

Signo de Câncer hoje

A Lua Minguante em Gêmeos traz à tona a necessidade de enfrentar a realidade, mesmo que você esteja encontrando dificuldades nesse processo. Se você está preso a medos ou ilusões, este é o momento de dialogar com essas inseguranças e silenciar as vozes internas que te impedem de seguir em frente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.