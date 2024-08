Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (26/8)

É Lua minguante no signo de Gêmeos. Não tente ser multitarefas ou fazer tudo ao mesmo tempo. Você só precisa diminuir o ritmo, pois o esgotamento e a fadiga são muito reais no momento. E você tem até o dia 2 de setembro para se recuperar. Essa semana também vai apoiar em todo tipo de desintoxicação. E como Gêmeos é um signo mental, que representa as trocar e comunicação, pense nos livros que está lendo, nos aplicativos que usa, na música que ouve, nas pessoas que permite que te influenciem (pessoalmente, na internet e na mídia). Observe seus diálogos internos e externos. Você precisa ser criterioso quanto a quem deixa entrar no seu espaço., cérebro ou campo energético. A Lua mingua em Gêmeos e Mercúrio, o planeta que rege o signo de Gêmeos, está retrógrado em Leão te convidando a abrir mão ou finalizar com tudo que te impede de ser quem é.

Áries

Com a Lua Minguante em Gêmeos, este é um momento poderoso para se distanciar de pessoas que te julgam ou criticam e que não apoiam suas atividades. A energia dessa fase lunar favorece a eliminação do que não contribui para o seu crescimento. Considere também reduzir o excesso de comunicação e o uso de aplicativos que não estão agregando valor à sua vida. Desconectar-se do que dispersa sua energia permitirá que você se concentre no que realmente importa e fortaleça suas conexões mais significativas.

Touro

A Lua Minguante traz uma oportunidade poderosa para rever seu consumo e apegos. É o momento de refletir sobre o que você tem acumulado, seja material ou emocionalmente, e como isso pode estar impedindo novos começos. Quais pensamentos estão te rondando, criando barreiras invisíveis para o seu progresso?

Gêmeos

A Lua Minguante convida você a florescer. Neste momento, retornar a algo menor do que o que você está destinado a ser não é uma opção. Liberte-se das limitações e permita-se florescer em todo o seu potencial. Agora é a hora de se comprometer em eliminar tudo que impede o seu próprio crescimento e não aceitar nada menos do que isso.

Câncer

A Lua Minguante em Gêmeos traz à tona a necessidade de enfrentar a realidade, mesmo que você esteja encontrando dificuldades nesse processo. Se você está preso a medos ou ilusões, este é o momento de dialogar com essas inseguranças e silenciar as vozes internas que te impedem de seguir em frente.

Leão

Com a Lua Minguante em Gêmeos, é um momento poderoso para rever seus grupos e sua participação em coletivos. Pergunte a si mesmo: quem realmente é seu amigo e quem não é? Essa fase lunar pede uma reflexão honesta sobre suas conexões e pode revelar a necessidade de mudar seus planos. Não hesite em ajustar sua rota se perceber que certos ambientes ou pessoas não estão alinhados com seus valores e objetivos.

Virgem

Você tem trabalhado duro e não vê a hora de ver seu esforço reconhecido. No entanto, antes que esse reconhecimento chegue, é importante eliminar o que está bloqueando seu progresso. Pode haver obstáculos ou distrações que precisam ser removidos para que seu trabalho possa realmente brilhar. Continue se esforçando, mas use essa fase da Lua Minguante para limpar o terreno e garantir que nada atrapalhe seu caminho.

Libra

A Lua Minguante traz uma energia ideal para eliminar o que limita e cria resistências aos seus desejos. É hora de identificar o que está te impedindo de avançar e enfrentar essa resistência de frente. Não permita que essas barreiras internas ou externas continuem a bloquear seu caminho. Enfrente a resistência e permita-se avançar.

Escorpião

Com a Lua Minguante em Gêmeos, este é um momento para olhar profundamente para suas partes mais vulneráveis. Permita-se explorar o que você tem aberto mão e por quê. Quais verdades ainda o encaram no meio da noite, exigindo sua atenção? Enfrentar essas questões pode ser desconfortável, mas é essencial.

Sagitário

Nesta semana, sob a influência da Lua Minguante, sua lição é observar atentamente suas parcerias e os padrões de comportamento nos relacionamentos. Preste atenção ao que essas conexões te ensinam e sinta profundamente o que precisa ser eliminado para que você possa crescer.

Capricórnio

A Lua Minguante te convida a diminuir o ritmo na sua rotina. Este é um momento para descansar um pouco mais e olhar com atenção para a sua saúde. Se você tem se sentido sem energia, é um sinal de que precisa cuidar melhor de si mesmo. Aproveite essa fase lunar para criar novos hábitos que beneficiem tanto o corpo quanto o espírito. Lembre-se, seu trabalho terá muito mais qualidade quando você dorme melhor e se alimenta adequadamente.

Aquário

A Lua Minguante em Gêmeos é um chamado para você deixar de insistir em situações que estão te prejudicando ou drenando sua energia. Este é o momento ideal para fazer uma limpeza emocional, liberando tudo o que não te serve mais. Desapegue-se de pessoas, hábitos ou pensamentos que têm pesado no seu espírito.

Peixes

A Lua Minguante em Gêmeos te convida a fazer uma profunda limpeza emocional. Este é o momento de ir além da superfície e chegar à raiz das resistências que têm te impedido de avançar. Explore com coragem as emoções que você tem evitado ou reprimido e permita-se liberar o que não te serve mais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.