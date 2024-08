CAPTEI: Numa tardezinha de sábado Germano Pessoa celebra 50 anos com festa

O empresário Germano Pessoa celebrou seus 50 anos com uma animada festa no último sábado, dia 24. O evento contou com a presença de familiares e amigos de todos os momentos. Com o tema com o tema "Tardezinha do Germano 50", Rafaela Pessoa, esposa do aniversariante, cuidou de todos os detalhes e realizou a festa do jeito que o empresário queria.

Legenda: Rafaela e Germano Pessoa Foto: LC Moreira

Além dos filhos do casal, Marina e Bernardo, Germano reuniu familiares e amigos de muitas histórias de vida para a comemoração. O buffet ficou sob a responsabilidade da equipe do Casal Gourmet, garantindo uma experiência gastronômica de alta qualidade.

Legenda: Bernardo, Rafaela, Germano e Marina Pessoa Foto: LC Moreira

Para animar a festa, banda Balanço Social e Lucas Eduardo marcaram presença, garantindo muita música para todos os convidados. Ninguém parado!

Legenda: Balanço Social Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Eduardo Foto: LC Moreira

Os doces ficaram por conta da Doce Mel e, da estreante no cenário de festas (já arrasando), Ello Chocolates, enquanto os Bem-Vividos foram fornecidos por Célia Bezerra.

A decoração, assinada por Patrícia Aquino, transformou a área de lazer do edifício onde a família reside em um verdadeiro cenário de festa alegre, com bolas, madeira, dourado e muito azul, compondo com o bolo feito por Analu Gourmet.

Legenda: Decoração de Patrícia Aquino Foto: LC Moreira

Legenda: Mário Queirós, Victor Lima, Marcelo Marfrutas, Germano Pessoa e Marcelo Franco Foto: LC Moreira

A festa garantiu um sábado daqueles para Germano e convidados!

Legenda: Rafaela e Germano Pessoa com os primos Pessoa Foto: LC Moreira

Olha só nas fotos captadas por LC Moreira:

