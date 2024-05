Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela deste sábado (25)

A novela 'Cheias de Charme' deste sábado (25) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Gentil concorda em não divulgar que Fabian vai entregar o prêmio para as Empreguetes.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' deste sábado

Gentil concorda em não divulgar que Fabian vai entregar o prêmio para as Empreguetes. Brunessa consegue a vaga de arrumadeira na casa dos Sarmento e tenta conquistar a confiança de Sônia. Cida não percebe as indiretas que Penha faz sobre Elano. Chayene instrui Socorro a enganar as Empreguetes. Brunessa se insinua para Sarmento. Sandro vai para a premiação escondido de Penha e vê Gentil beijar a mão da ex-mulher.

Inácio não consegue encontrar o endereço do evento. Chayene sobe ao palco e é ovacionada pelo público. Fabian canta com Rosário. Rosário vai falar com Fabian. Inácio chega ao teatro. Sandro ameaça Gentil. Inácio entra no camarim de Fabian e o flagra beijando Rosário.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.