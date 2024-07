Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

A novela 'Cheias de Charme' desta terça-feira (23) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Gilson e Penha se desentendem.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira

Gilson e Penha se desentendem. Cida fica abalada com o que Isadora lhe diz sobre Conrado. Niltinho ajuda Isadora a sair do Borralho. Penha encontra um bilhete de Gilson em seu carro e fica culpada por tê-lo tratado mal. Chayene fica tensa com o empenho de Socorro para cantar com ela. Sônia vai à casa de Branca e fica constrangida ao encontrar Sandro.

Inácio avisa Sidney que se afastará por um tempo do bufê. Samuel comenta que Gilson ficou interessado em uma mulher na praia e Lygia não gosta. Gilson e Penha pensam um no outro. Rosário fica aflita por não ter ensaiado com Fabian. Sarmento recebe uma má notícia sobre seu processo. Rosário beija Fabian/Inácio, que se surpreende.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.