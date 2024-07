Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (23/7)

Se você sente que está em águas turbulentas neste momento, fique tranquilo. Sinto que você está prestes a navegar em águas mais calmas. Você está um pouco preocupado com o que está à frente, mas tente olhar para a vida ou acontecimentos de forma mais objetiva. A Lua chega no signo de Peixes, continue mergulhando para enxergar as suas profundezas. Você só precisa deixar o passado de lado, remar e seguir em frente. Pode ser que o dia comece meio tenso. A Lua vai fazer um aspecto tenso com Urano e pode te tirar da cama mais cedo. Você está num momento de transição, mude a direção da sua vida.

Áries

Você está buscando harmonia nos seus relacionamentos, mas talvez você tenha que nutrir seu próprio coração ou entrar em contato com suas necessidades mais profundas. Não deixe passar a abundância e criatividade do momento.

Touro

Tente buscar equilíbrio mental e emocional, taurino(a). Modere com os excessos. Observe qual área da sua vida está em desequilíbrio. Tente sempre enxergar os dois lados de uma questão. A palavra-chave do seu dia é: autocontrole.

Gêmeos

Tente confiar e acreditar em si mesmo(a), geminiano(a). Persevere, mesmo diante dos conflitos. Honrar sua vontade é chave para o progresso. Tente não controlar as situações, pois assim você conseguirá sucesso nos seus empreendimentos e irá transpor todos os obstáculos em seu caminho.

Câncer

A terça-feira vai pedir que você olhe para o seu espirito de equipe. Compartilhe sentimentos felizes, confie nas pessoas e interaja nos seus grupos. É importante que você tente se conectar com pessoas, mas não esqueça de definir suas prioridades.

Leão

Você precisa manter-se flexível e aberto à mudanças, leonino(a). Procure novas formas de lidar com velhas situações. Ao se adaptar a novas situações, você cria uma maneira eficaz de conquistar seus objetivos atuais, especialmente os financeiros.

Virgem

Permita-se ser guiado pelo seu coração. Hoje você está sob uma oposição Lua e Mercúrio, seu planeta regente. E vai ser difícil escolher. É importante que você seja mais consciente de quem você é e quais valores coloca em seus relacionamentos. Mas você precisa ir com calma.

Libra

O mundo não está contra você, libriano(a). Pode ser que você tenha que enfrentas alguns pequenos contratempos hoje. Você vai ter que se esforçar um pouco mais ou talvez se aborreça com a opinião dos outros. O melhor a fazer é parar de brigar consigo mesmo.

Escorpião

Questione seus interesses, escorpiano(a). Faça uma pausa e faça a si mesmo essas perguntas: Estou colocando meus interesses em primeiro lugar? O que é importante para mim nesse momento? Muito cuidado com os jogos de poder.

Sagitário

Mergulhe nas suas águas sem medo, pois só assim você vai navegar com mais sucesso e confiança pela vida. Quando você acredita, acaba criando novas oportunidades. Aproveite a sua inspiração, mas muito cuidado com as expectativas irreais.

Capricórnio

Tente se libertar de velhas atitudes. Faça suas escolhas sem culpar a si mesmo nem os outros. Você está tendo uma nova visão sobre como lidar com seus relacionamentos, O universo está lhe dando a chance de um novo começo.

Aquário

Você está ficando mais consciente de quem você é e das suas limitações. Sinto que você está chegando a um acordo consigo mesmo e com o modo como você se relaciona com o outro. Não existe um caminho de volta. Continue seguindo, mesmo que nem tudo saia como você gostaria.

Peixes

Não negue os aspectos mais sérios da vida. Não é hora de brincar, pisciano(a). Você tem muito trabalho pela frente. Não tenha medo de seguir em frente, pois daqui a pouco você vai ter muitos motivos para celebrar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.