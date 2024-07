Previsão do signo de Aquário para hoje, 23 de julho

Se você sente que está em águas turbulentas neste momento, fique tranquilo. Sinto que você está prestes a navegar em águas mais calmas. Você está um pouco preocupado com o que está à frente, mas tente olhar para a vida ou acontecimentos de forma mais objetiva. A Lua chega no signo de Peixes, continue mergulhando para enxergar as suas profundezas. Você só precisa deixar o passado de lado, remar e seguir em frente. Pode ser que o dia comece meio tenso. A Lua vai fazer um aspecto tenso com Urano e pode te tirar da cama mais cedo. Você está num momento de transição, mude a direção da sua vida.

Signo de Aquário hoje

Você está ficando mais consciente de quem você é e das suas limitações. Sinto que você está chegando a um acordo consigo mesmo e com o modo como você se relaciona com o outro. Não existe um caminho de volta. Continue seguindo, mesmo que nem tudo saia como você gostaria.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.