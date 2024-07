Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de julho

Se você sente que está em águas turbulentas neste momento, fique tranquilo. Sinto que você está prestes a navegar em águas mais calmas. Você está um pouco preocupado com o que está à frente, mas tente olhar para a vida ou acontecimentos de forma mais objetiva. A Lua chega no signo de Peixes, continue mergulhando para enxergar as suas profundezas. Você só precisa deixar o passado de lado, remar e seguir em frente. Pode ser que o dia comece meio tenso. A Lua vai fazer um aspecto tenso com Urano e pode te tirar da cama mais cedo. Você está num momento de transição, mude a direção da sua vida.

Signo de Áries hoje

Você está buscando harmonia nos seus relacionamentos, mas talvez você tenha que nutrir seu próprio coração ou entrar em contato com suas necessidades mais profundas. Não deixe passar a abundância e criatividade do momento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.