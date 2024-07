CAPTEI: Festa de 40 anos do músico George Alexandre agita o Caravaggio

Na noite de quinta-feira, 18, o violonista e guitarrista George Alexandre comemorou seus 40 anos em grande estilo no restaurante Caravaggio Cucina & Vino, em Fortaleza.

Legenda: George Alexandre Foto: LC Moreira

O aniversariante, munido de violão e guitarra, acompanhou a cantora Giovana Bezerra em uma apresentação com sucessos do Kid Abelha.

Legenda: Giovana Bezerra Foto: LC Moreira

Amigos e fãs lotaram as mesas do restô do Meireles, numa celebração cheia de música e alegria. Por lá, combinação de talento e nostalgia garantiu uma noite incrível para todos os presentes, brindando a nova fase de George Alexandre, agora quarentão, em uma atmosfera de pura confraternização e boas vibrações. Viva!

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Miguel, George e Juliana Alexandre e Giovana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Laura, Juliana e Miguel Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Laura, Juliana e Miguel Alexandre e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Duda Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Torquato e Rebeca Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Erich e Marília Motta Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle e Hugo Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Geovana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Fernando Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Ciro Gomes e Giselle Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Cintia e Lúcio Flávio Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno e Iolanda Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Laura e Miguel Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Giovana Bezzerra Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Juliana Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Barbosa, Paula Campos e George Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrine Gondim e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Dudu Frota, Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel, Cintia e Lúcio Flavio Foto: LC Moreira

Legenda: George Alexandre Foto: LC Moreira