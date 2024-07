Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (23) vai ao ar às 17:15, após 'Karate Kid'. Nesse capítulo, Cristina sente um arrepio ao se lembrar que disse que seria capaz de dar sua alma ao diabo se conseguisse Rafael.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Cristina sente um arrepio ao se lembrar que disse que seria capaz de dar sua alma ao diabo se conseguisse Rafael. Serena acha que a voz que Alexandra ouve fala a verdade. Ciro dá dinheiro a Xavier para que ele o ajude a entrar novamente no quarto de Guto. Ivan vê Ciro conversando com Xavier e depois entrando na casa de Rafael. Vitório se declara para Olívia e diz que quer se casar com ela. Olívia fala para Vitório que também o ama. Raul descobre que só terá direito ao restaurante de Olívia se reatar o casamento com ela. Ivan conta para Débora que é Ciro quem está espionando Cristina. Eduardo concorda em deixar que Alexandra se consulte com Julian. Olívia garante a Vitório que vai dizer a Mirella e Carlito que o ama. Ciro revista o quarto de Guto. Débora pede a Ivan que tire Ciro do caminho e dê um jeito de incriminar Guto. Vitório fala para Divina que vai se casar com Olívia. Raul diz a Olívia que quer voltar a ser seu marido.

Rafael pede para Eduardo descobrir se Cristina está mesmo grávida. Serena diz para Hélio que vai esquecer Rafael. Eurico avisa Zulmira que Ivan é apaixonado por Cristina e é capaz de fazer qualquer coisa que ela peça. Cristina agradece Ivan por tudo que tem feito por ela, deixando-o encantado. Débora faz uma denúncia anônima para a polícia dizendo que houve um crime no quarto de Guto. Olívia expulsa Raul de sua casa. Dalila fica pasma ao saber que Raul quer voltar para Olívia. Alexandra diz a Julian que não vai deixar que ele a afaste da voz que fala com ela. Raul decide ir embora por enquanto, mas afirma para Olívia que vai lutar por seus direitos. Guto encontra Ciro ferido. Dalila confessa para Roberval que ainda tinha esperanças de que Raul ficasse com ela. Olívia e Vitório decidem enfrentar tudo e todos para ficarem juntos. Alexandra explica a Julian que a voz que ouve lhe diz a verdade, mas também manda que ela faça coisas ruins.

Abílio explica para Olívia que Raul tem direito à metade do restaurante, pois legalmente ainda é seu marido. Rafael exige que Cristina se consulte com Eduardo. Os policiais veem Guto ao lado de Ciro e o prendem. Abílio fala para Olívia que ela pode perder a guarda de seus filhos se não aceitar Raul de volta. Alexandra manda Julian se afastar. Julian diz a Eduardo que o problema de Alexandra parece ser espiritual e pede permissão para continuar o tratamento. Vitório garante a Olívia que vai dar um jeito em Raul. Dalila não coloca o lençol para separar seu lado da cama mas, magoado, Roberval, coloca. O advogado de Raul diz que o juiz ficará contra Olívia quando souber que ela não o aceitou de volta. Guto pede ao delegado para chamar Cristina, mas ele se recusa. Débora conta a Cristina quais são os sintomas da gravidez para que ela convença Eduardo. Dalila diz a Raul que não suporta mais sua situação.

Vitório ouve e pergunta o que quis dizer. Rafael vai visitar Ciro no hospital. Julian se prepara para hipnotizar Serena e diz que ela vai voltar ainda mais no passado dessa vez. Julian hipnotiza Serena. Serena se vê dançando no ateliê de Luna. Cristina fala para Eduardo o que está sentindo. Eduardo pede que Cristina faça um exame de laboratório em São Paulo para ter certeza absoluta da gravidez. Rafael descobre que Ciro está fora de perigo. Dalila afirma para Vitório que estava apenas pedindo um aumento a Raul. Elias fala para Kátia que ela deveria dar uma chance a Crispim, pois ele gosta dela de verdade. Vitório exige que Raul deixe Olívia em paz. Serena se vê criança nos braços de Agnes e vê um menininho que tem certeza que é seu irmão.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.