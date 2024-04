Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

A novela 'Cheias de Charme' desta sexta-feira (19) vai ao ar às 14:35, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Tom descobre que clipe já está na internet e Chayene surta.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta sexta-feira

Rodinei diz a Brunessa que Cida é a mulher da sua vida. Sarmento tenta convencer Otto de que seu filho merece um voto de confiança e inventa um jantar de noivado para Conrado e Isadora. Inácio recebe um consultor de negócios, que tem a ideia de associar a imagem de Rosário ao novo serviço de quentinhas do bufê.

Conrado descobre que Máslova esteve com Otto. Socorro pega o DVD de Rosário e assiste ao clipe das empregadas. Sandro recebe pagamento pelo seu serviço com Ruço e não divide o dinheiro com o amigo. Ivone diz a Penha que Sandro se comprometeu em ajudar com as despesas de Patrick.

Tom tenta atrair Rosário para o lado de Chayene e lhe faz uma proposta para gravar uma música. Socorro mostra o clipe de Rosário para Tom, Chayene e Laércio. Sandro sai com Patrick para comprar roupas para o filho e volta com um carro velho. Conrado demonstra irritação com seu falso noivado com Isadora.

Cida passa o dia com Rodinei, mas se abala ao encontrar Conrado na casa dos patrões. Tom descobre que clipe já está na internet e Chayene surta.

