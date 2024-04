Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

A novela 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (24) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, A música de Rosário toca no programa de rádio de Gentil e Chayene ouve.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira

A música de Rosário toca no programa de rádio de Gentil e Chayene ouve. Laércio conta para Chayene que está sendo organizada uma manifestação pró-empreguetes. Sônia descobre que Lygia aderiu à campanha para soltar as três domésticas e conta para Sarmento. Fabian assiste ao clipe das empreguetes. Inácio visita Rosário na cadeia e a pede em casamento. Rosário aceita o pedido de Inácio, mas estranha sua pressa em casar. Elano vai ao escritório de Sarmento falar com Lygia e é recebido pela advogada. Inácio avisa a tia que pediu Rosário em casamento, e a ligação é interceptada por Marçal.

Sarmento flagra Elano na sala de Lygia e questiona a advogada. Elano tenta negociar um acordo com Sarmento para soltar as três domésticas. Inácio é sequestrado por Marçal, e Dinha e Heraldo vão atrás deles. Sônia assiste à manifestação em favor das empreguetes pela TV e não gosta. Pressionada pelo protesto nas ruas, Chayene concorda em soltar as empreguetes. Rodinei encontra Brunessa e confirma que ela está grávida. Lygia entra na negociação com Chayene e consegue fechar um acordo com a cantora. Inácio é dominado por Marçal e se desespera.

Dinha arma um plano para tirar Inácio do cativeiro. Elano avisa a Penha, Cida e Rosário que Chayene concordou em retirar a queixa contra elas. – Dinha e Heraldo salvam Inácio. Marçal consegue um panfleto com a foto de Rosário. Elano explica a Rosário, Penha e Cida as condições do acordo que fez com Chayene e a família Sarmento. As empreguetes se surpreendem com o assédio dos fãs. Fabian recebe Rosário com um buquê de flores e Simone convoca os repórteres. Elano não consegue se declarar para Cida. Valda desconfia de que Ariela esteja grávida.

Dinha e Heraldo pedem que Inácio revele o motivo de estar sendo perseguido. Gentil convida as empreguetes para uma entrevista na rádio. Conrado e Isadora discutem por causa de Cida. Brunessa conta para Ivone que está grávida. Penha fala de Lygia na rádio. Laércio gosta de ouvir Rosário falar bem de Chayene. Ariela confirma sua gravidez. Lygia procura Penha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.