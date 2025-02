Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela deste sábado (1)

A novela 'Cabocla' deste sábado (1) vai ao ar às 14:05, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Boanerges fala que Bina e Zé não querem que o primo apareça.

Resumo completo de 'Cabocla' deste sábado

Boanerges fala que Bina e Zé não querem que o primo apareça. Tobias comenta das alianças que Zuca usa e Boanerges se preocupa. Zuca se recusa a comer a gemada que a mãe prepara. Emerenciana pede que Boanerges converse com o médico. Luís diz a Edmundo que está se entrosando com o trabalho no escritório do pai, mas continua sonhando com Zuca.

Teles diz a Boanerges que Zuca sofre de mal de amor e que ele deve escrever para Luís. Xexéu, muito nervoso, conta a Neco que Macário descobriu tudo. Chico Bento e o Vigário pedem ajuda a Boanerges para conter Macário, que está indo ao escritório do prefeito atrás de Xexéu.

O coronel diz que nada fará. Macário chuta a porta do prefeito. O delegado manda que ele se acalme, guarde a arma e leva-o para a delegacia. Ritinha reclama do excesso de trabalho. Zé pede que Chico receba o trem. Tina pede que Mariquinha perdoe Tobias. Zuca diz a Bina que não quer mais viver.

Ruth ouve Luís marcando uma passagem. Bina confessa para Emerenciana que queimou as cartas de Luís e pede que a comadre consiga trazer o amor da filha de volta.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:05, na Rede Globo.