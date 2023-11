Que horas começa Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa deste sábado (4)

Mais um episódio do reality “Bake Off Brasil” vai ao ar às 22h30 deste sábado (4), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentado por Nadja Haddad.

A dupla de jurados especializados da temporada é formada por Giuseppe Gerundino e Beca Milano. Nesta edição, os confeiteiros contarão com as presenças ilustres dos humoristas Marlei Cevada, Gui Santana, Wellington Muniz, Fausto Carvalho e Rodrigo Cáceres.

COMO SERÁ O Bake Off Brasil DESTE SÁBADO?

Com a presença de vários humoristas, os confeiteiros ficarão ainda mais inspirados para a prova criativa deste episódio, que tem como tema o bolo "Doce Risada". A apresentadora Nadja Haddad começa o dia declarando: "eu sei que todos vocês são alegres, divertidos e de riso frouxo. Mas, para essa prova, vocês vão ter que se superar no quesito alegria".

A chef confeiteira e jurada Beca Milano explica o funcionamento da prova e ressalta: "vocês terão que trazer na decoração as referências do figurino, da personalidade e estilo de humor de um destes convidados. Explorem as técnicas de confeitaria, ousem e tragam muita diversão em cada entrega."

Já para a prova técnica, outro convidado especial chega para ajudar os confeiteiros com suas técnicas. O chocolatier Alê Costa dará uma aula sobre o famoso fruto antes da execução do majestoso "Cacau Imperial".

O doce a ser reproduzido traz na base uma almofada feita em massa de chocolate com nibs de cacau, seguida no centro por uma geleia de cacau e envolvida por uma mousse de chocolate. Todos os detalhes da almofada também são feitos em chocolate e, sobre ela, o cacau em forma de fruto feito com chocolate branco, finalizado com pintura de manteiga de cacau.

Além disso, os confeiteiros vão soltar a criatividade na prova assinatura "Cookies". Eles deverão fazer os tradicionais biscoitos com textura crocante por fora e macia por dentro inovando nos sabores. Em uma tendinha recheada de opções, eles deverão optar entre especiarias, licores, pastas saborizantes, castanhas e vários tipos de chocolates para trazerem cookies bem diferentes em 12 unidades com 9 a 10cm de diâmetro.

ONDE ASSISTIR O Bake Off Brasil

Neste sábado (4), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.