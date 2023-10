Que horas começa Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa deste sábado (28)

Mais um episódio do reality “Bake Off Brasil” vai ao ar às 22h30 deste sábado (28), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentada por Nadja Haddad.

A dupla de jurados especializados da temporada é formada por Giuseppe Gerundino e Beca Milano. Nesta edição, os confeiteiros que já deixaram a competição terão a chance de retornarem à tenda para escreverem uma nova história. Três participantes voltarão em uma repescagem cheia de emoção e doces desafios rumo à busca pelo melhor confeiteiro amador do Brasil.

COMO SERÁ O Bake Off Brasil DESTE SÁBADO?

O tema da prova criativa, deste episódio, é bolo “Bolo Traços Perfeitos”. A apresentadora Nadja Haddad começa o dia declarando: “Nessa primeira prova a vida de vocês terá que ser um livro aberto”.

A chef confeiteira e jurada Beca Milano explica as regras da prova e ressalta: “hoje nós queremos que vocês tragam nesse bolo suas novas histórias aqui dentro da tenda. Quais os próximos capítulos ou quais erros não querem mais cometer. Importante que vocês tragam uma história na decoração e na composição do bolo de vocês, sendo obrigatório que a base seja um livro aberto, que o fundo seja branco e todo o contorno, seja preto”.

Já para a prova técnica, a habilidade será testada com um “Domo de Maracujá”. Composto internamente por camadas em formato de meias-esferas, traz na camada central um curd de maracujá, seguida por uma camada de pão de ló com amburana e outra de creme de chocolate, finalizando com outra camada de pão de ló. O doce é coberto por um marzipã na cor laranja, decorado por uma renda em glacê e flores de marzipã, além de um ninho de chocolate na base.

ONDE ASSISTIR O Bake Off Brasil

Neste sábado (28), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.