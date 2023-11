Que horas começa Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa deste sábado (18)

Mais um episódio do reality “Bake Off Brasil” vai ao ar às 22h30 deste sábado (18), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentado por Nadja Haddad.

A dupla de jurados especializados da temporada é formada por Giuseppe Gerundino e Beca Milano.

Nesta edição, os competidores disputarão o desafio criativo "Bolo Caricatura". A prova é inspirada na arte do caricaturista André Lemos, e, nela, os participantes terão de fazer a caricatura de seus amigos da tenda.

O artista André Lemos, inclusive, estará presente para comentar suas produções e técnicas de desenho.

COMO SERÁ O Bake Off Brasil DESTE SÁBADO?

Já para a prova técnica, uma joia famosa por sua coloração será a referência para o "Ametista". No desafio, os competidores terão de preparar um doce com base de torrone de castanha-do-pará e castanha de caju, seguida por uma mousse de mirtilo envolvida em glaçagem nas cores branca, rosa e rocha, e finalização de renda e arabescos de chocolate branco.

ONDE ASSISTIR O Bake Off Brasil

Neste sábado (18), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.