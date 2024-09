Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (17)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (17) vai ao ar às 17:05, após 'Contos do Caçador de Sombras'. Nesse capítulo, Raul diz a Cristina que é possível que haja uma jazida de ferro abaixo do roseiral de Rafael.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Raul diz a Cristina que é possível que haja uma jazida de ferro abaixo do roseiral de Rafael. Se for verdade, acha que Cristina deve convencer Rafael a vender as terras e que eles podem ganhar muito dinheiro por fora. Serena explica a Julian que sente ter uma missão ligada a Rafael. Agnes aconselha Serena a esquecer Rafael, mas ela afirma que não pode. Crispim exige que Jorge marque a data da festa de noivado e do casamento. Raul descobre por intermédio de Jorge que Olívia está ameaçada pelos cobradores. Eduardo pergunta a Rafael o que ele faria se soubesse que Cristina nunca esperou um filho. Para evitar aborrecimentos, Rafael não lhe dá ouvidos. Dalila começa a sentir as dores do parto. Serena tenta fazer o parto de Dalila, mas percebe que há algo errado. Hélio pede a ajuda de Eduardo. Roberval chega à cidade e visita os amigos na barbearia.

Dalila faz força como pede Serena. Débora humilha Zulmira. Roberval descobre que seu filho está nascendo. Eduardo chega e descobre que Dalila corre perigo. Jorge pergunta a Kátia por que mandou Crispim apressar seu casamento com Mirna. Cristina diz a Débora que não quer enganar Rafael como Raul pediu, pois tem esperanças de que ele ainda se apaixone por ela. Mirella fala para Raul que seu filho está nascendo. Eduardo explica a Roberval que o bebê pode não sobreviver, deixando-o desesperado. Débora diz a Cristina que deve convencer Rafael a vender o roseiral. Rafael pergunta a Débora e Cristina sobre o que estão falando. Eduardo é obrigado a puxar o bebê para que ele não sufoque com o cordão umbilical. Serena tenta tranqüilizar Dalila. Cristina se faz de ofendida e fala para Rafael que estava se queixando dele para Débora. Rafael confessa para Cristina que ainda é apaixonado por Serena.

Cristina garante a Rafael que sempre irá amá-lo, mas exige que ele não a maltrate mais. Cristina vê o reflexo de Luna no espelho. Raul explica para Mirella que não considera o bebê de Dalila seu filho. Mirella fica chocada com a frieza de Raul. Dalila dá à luz uma menina saudável e decide batizá-la de Clara. A homenagem à memória de sua mãe emociona Roberval. Cristina vê o reflexo de Luna no espelho e avança sobre ele. Serena se sente mal e desmaia. Kátia diz a Jorge que não quer que se aproveite da inocência de Mirna. Jorge joga charme e Kátia se vinga dizendo a Crispim que o casamento deve ser após o noivado. Olívia descobre que terá que pagar os talheres do restaurante em poucos dias ou serão confiscados. José Aristides mostra a Bernardo que há uma formiga perigosa no roseiral de Rafael. Eduardo diz a Agnes e Adelaide que Serena precisa fazer exames para investigar os constantes desmaios.

Roberval exige que Dalila jogue fora as flores que Mirella trouxe por pensar que foram enviadas por Raul. Julian diz a Alexandra que ela precisa cultivar os bons sentimentos para afastar o espírito mau que a domina. Alexandra conta para Julian que o espírito quer que ela seja sua mulher. Eduardo conta a Julian que Dalila fez o exame de gravidez no lugar de Cristina. Crispim decide cobrar Olívia, Kátia e Mirna o acompanham. Dalila dá as flores que recebeu de Mirella para Serena. Serena diz que está bem e que um dia fará os exames. Rafael ouve o que considera um absurdo…Débora exige que ele destrua o atelier de Luna. A víbora-mãe afirma que é pelo bem da saúde de sua filhinha, Cristina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.