Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (24)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (24) vai ao ar às 17:10, após 'Gigantes de Aço'. Nesse capítulo, Rafael insiste que Serena fique e jante com na sua companhia.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Rafael insiste que Serena fique e jante com na sua companhia. Cristina fica irada, mas simula que concorda com Rafael. Serena fica envergonhada, pois não sabe como usar os talheres. Felipe come o frango com a mão para não deixar Serena mais sem graça. Rafael repete o gesto. Serena fica à vontade e come também. Felipe fala para Rafael que o apoiará se ele ficar com Serena. Agnes fica indignada ao tomar conhecimento que Rafael está convicto que Serena é Luna. Adelaide diz que Agnes está encarando a situação de forma superficial. Gumercindo vê Kátia com Raul e fica triste. Serena fala para Terê que está certo de ter achado seu destino. Olívia fala para Abílio que deseja empenhar algumas joias e conta que as mais caras estão no cofre de um banco em nome de Raul. Cristina fala para Vera que Rafael está apaixonado por Serena e solicita que ela o ajude a voltar à razão. Vera fala para Eduardo que eles necessitam terminar com o romance entre Rafael e Serena. Agnes diz para Rafael que é um absurdo ele acreditar que Serena é Luna. Rafael garante à Agnes que, no dia em que ela tiver a mesma certeza que ele, será feliz. Crispim dá o vidro de perfume a Kátia mas, quando ela passa, nota que o que havia dentro era creolina. Crispim fica irritado, tenta dar umas palmadas em Mirna mas ela pede auxílio e o policial Arthur a socorre. Raul se nega a abrir o cofre para que Olívia pegue suas joias. Serena explica para Hélio que está apaixonada por Rafael.

Hélio fica com medo que Rafael a magoe. Rafael fica enciumado ao ver Serena falando com Hélio. Hélio fala para Rafael que ele e Serena são só amigos. Rafael fala para Serena que uma moça solteira não deve ficar de papo com um rapaz. Serena fica mal com a desconfiança de Rafael. Raul entrega pouco dinheiro à Olívia para ela comprar comida para seus filhos e ela fica em choque. Hélio fala para Rafael que ama Serena, mas diz que ela é pura e não merece a desconfiança do botânico. Rafael solicita perdão à Serena. Kátia ganha uma carta que a deixa muito preocupada. Rafael leva Serena até o piano que foi de Luna e solicita que ela toque. Débora fala para Cristina que elas necessitam convencer Rafael a dar uma festa para apresentar Serena a todos, pois ela o fará passar vergonha e ele a deixará de lado. Serena conta para Rafael que não sabe tocar. Rafael fica mal, mas torce para que as lembranças de Serena retornem. Serena enxerga o reflexo de Luna no espelho e não compreende por que ela chora. Dalila questiona a Raul por que ele não vai mais atrás dela. Raul explica para Dalila que, por ora, eles não podem ser vistos juntos. Arthur leva Crispim para a delegacia. Raul diz para Kátia que irá recompensá-la se ela lhe disser quem a mandou dar um escândalo no clube. Kátia conta que foi abordada por Guto. Vera diz para Rafael que ele vai sentir-se envergonhado de Serena. Ela escuta e fica triste.

Olívia fica sabendo que Raul vendeu a casa deles e desmaia. Rafael garante à Serena que não sente vergonha dela. Kátia solicita ajuda para Elias. Serena questiona à Zulmira o motivo de Rafael quer vê-la tocando piano. Raul entrega dinheiro a Guto e ele conta que foi Cristina quem lhe solicitou armar o escândalo. Cristina indica a Rafael que dê uma festa para apresentar Serena aos amigos. Rafael gosta da ideia de dar uma festa para mostrar Serena aos amigos e decide que nesta noite vai pedi-la em casamento. Cristina simula aprovar e garante irá ajudá-lo a fazer a festa. Zulmira conta para Serena que Rafael gostaria que ela tocasse piano porque Luna fazia isso muito bem. Cristina promete fazer de tudo para Rafael ver que Serena não passa de uma selvagem. Olívia se desespera ao tomar conhecimento que Raul vendeu a casa na qual mora e se consulta com Abílio. Raul não compreende porque Cristina pagou Kátia para fazer um escândalo e fazer com que Olívia batesse de frente com ele. Eduardo aconselha Dalila a falar para o pai da criança que está grávida. Kátia conta para Elias que tem uma filha que está vindo para a cidade e explica que não pode deixar que as pessoas da cidade fiquem sabendo, caso contrário, nunca mais arranjará emprego. Elias aceita em cuidar da filha de Kátia para ela. Serena gosta ao saber que Rafael vai dar uma festa. Rafael solicita que Cristina auxilie Serena a escolher um vestido novo.

Irritada, Cristina aceita. Abílio diz para Olívia que ela não pode fazer nada contra Raul, pois assinou sem ler um documento que deixava que ele vendesse a casa. Bernardo tira Crispim da cadeia, que chega em casa irritado com Mirna, pois ela deixou que fosse preso. Olívia é grossa com Vitório, que se irrita com ela. Osvaldo e Divina dançam no quarto e quebram a cama. Dalila fala para Raul que está grávida. Débora indica à Cristina mandar Serena fazer um vestido para a festa igual ao que Luna usava quando morreu. Cristina faz Serena ficar mais parecida possível com Luna, para que todos pensem que ela deseja se passar pela primeira esposa do botânico. Hélio diz para Terê que ele terá uma família no futuro. Raul fala para Dalila que irá assumir a criança, mas, em seguida, pensa como se livrar daquela situação. Olívia recrimina Raul por ele ter vendido a casa, mas ele não se comove. Raul fala para Abílio que só alugará uma casa para Olívia e seus filhos se tiver um bom preço. Felipe fala para Serena que irá ficar muito feliz se ela entrar para a família. Abílio solicita que Rafael alugue uma casa modesta que tem para Olívia. Rafael aceita, pois deseja ajudar Olívia. Raul questiona a Cristina porque ela armou o escândalo. Rafael leva Serena até o ateliê de Luna e questiona se o instrumento lhe desperta lembranças.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.