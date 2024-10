Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (21)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (21) vai ao ar às 17:10, após 'Como Eu Era Antes de Você'. Nesse capítulo, Julian faz outra sessão com Alexandra.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Julian faz outra sessão com Alexandra. Alexandra incorpora o espírito de sua mãe, que pede para ela não se sentir culpada pelo que aconteceu. Alexandra fica emocionada ao saber da mensagem e conta para Julian que seu pai abandonou sua mãe quando ela nasceu. Felipe diz a Raul que precisa pensar. Débora manda Ivan vigiar Judith. Crispim decide perdoar Kátia, mas desiste ao saber que Jorge está morando com ela. Eduardo e Serena chegam à casa de Rafael.Serena, Eduardo, Hélio, Roberval e Vitório entram na casa de Rafael, tomando cuidado para não fazer barulho. Baltazar inventa pratos horríveis, mas como diz aos clientes que tudo é muito chique, todos fingem adorar a comida. Serena e Eduardo colocam Rafael numa maca e o levam na direção da porta. Débora vê e grita por Cristina.

Ivan e Cristina saem do quarto. Vitório enfrenta Ivan. Cristina ameaça ligar para a polícia, mas Serena corta o fio do telefone. Eduardo e Roberval levam Rafael para o sítio de Bernardo. Serena, Vitório e Hélio fogem. Cristina denuncia ao delegado que Serena raptou Rafael. A polícia encontra Serena, Hélio e Vitório na casa de Olívia, que confirma que eles passaram a noite toda em sua casa. Dalila exige que Roberval lhe diga onde estava, mas ele explica que é segredo. Serena garante a Rafael que o salvará. Serena pede que Bernardo chame José Aristides para ajudar no tratamento de Rafael. Abílio fala para Olívia que ela pode reverter a situação diante do juiz se Dalila testemunhar contra Raul. Raul obriga Carlito a fazer o café da manhã e varrer a casa. Mirna expulsa Alaor para que não perceba que Rafael está lá.

Alaor acha que ela está com outro pretendente. Serena pergunta a Rafael se a ouve e ele faz um sinal com o dedo indicando que sim. Cristina exige que Eduardo lhe diga onde está Rafael, mas ele se recusa. Cristina e Débora procuram por Serena na pensão, mas Hélio deixa claro que ninguém vai dizer onde ela está. Roberval não permite que Dalila deponha e fale de seu envolvimento com Raul para o juiz. José Aristides faz uma estátua de barro de Rafael, com fios de seu cabelo dentro. Ele explica para Serena que, enquanto Rafael estiver se recuperando, a estátua não pode se quebrar. Serena pede que José Aristides também coloque fios do cabelo dela dentro da estátua. Olívia tenta convencer Dalila e Roberval a ajudá-la, mas não tem sucesso. Alaor conta para Jorge que Mirna estava com outro pretendente quando foi visitá-la, deixando-o indignado.

Felipe pede para conversar com Mirella, que vai ao seu encontro na sorveteria. Generosa vê os dois e conta tudo para Nina, que reclama com Gumercindo. Jorge exige que Mirna lhe diga quem é o homem que está em sua casa. Felipe explica para Mirella que não sabe se deve ou não vender o roseiral. Mirella manda Felipe seguir seu coração. Felipe beija a mão de Mirella. Gumercindo vê. Vitório conta para Hélio que decidiu abandonar Olívia porque assim ela terá mais chances para recuperar o filho e o restaurante. Débora engana Roberval para descobrir onde está Rafael. Eduardo percebe que a febre de Rafael cedeu. Serena mostra a Eduardo que a estátua de barro está quente.

