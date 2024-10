Dany Bananinha detalha complicação após cirurgia na mama: 'abriu um buraco no meu peito'

A assistente de produção do “Domingão com Huck”, Dany Bananinha, gravou uma série de vídeos para seu Instagram detalhando o que passou por uma complicação com suas próteses de silicone. Ela relatou que apresentou contratura capsular e identificou por meio de exames, dois nódulos nos seios.

Dany passou, então, por uma cirurgia para retirar os nódulos e a secreção sebácea e trocar sua prótese, mas durante sua recuperação, seu estado de saúde piorou:

"Eu estava achando estranho, começou a criar uma bolha no meu peito. Foi piorando. No início falavam que era normal. Até que, 15 dias depois, no dia em que eu estava indo tirar os meus pontos, acontece um acidente. Eu dirigindo comecei a sentir um líquido quente em cima de mim. Aquele machucadinho explodiu. Abriu um buraco no meu peito e aí começa todo o meu sofrimento".

Devido ao buraco, a funcionária da Globo teve que passar por um explante do silicone, e revela que temia chegar nesse ponto. "Fui obrigada a fazer porque a prótese não pode ter contato com a área externa. Eu peguei na mão de Deus, na mão da minha filha, que me dava força todos os dias, tive apoio também do meu ex-companheiro e fui na fé e na certeza de que eu não queria mais prótese".

Dany explicou que o silicone a ajudou ao longo dos anos, pois “não tinha peito nenhum”, mas se incomodou ao ver que havia ficado com os seios deformados. "Fez um buraco, uma vala. Tentando me olhar no espelho, colocar uma blusa para ficar em casa, um top e nada disso eu conseguia. Infelizmente, eu não consegui. E entre ficar infeliz e arriscar uma nova prótese, eu resolvi arriscar. Pedi ao médico para colocar a menor prótese, só para preencher aquela pele caída, e peguei na mão de Deus de novo".

A cirurgia foi bem sucedida dessa vez. Até que um dia estava trabalhando, e ela pensou: "vai explodir".

"Liguei para o médico e falei: 'Ou a gente vai para o hospital costurar esse buraco de novo ou ele vai explodir'. Do palco, fui direto para o hospital operar de novo, com o risco de ter que fazer o explante de novo, mas graças a Deus a prótese não teve contato com a área externa. Foram 15 dias fazendo pulsão todos os dias para esse buraco não abrir de novo".

Devido a tantas complicações, Dany diz que olha para a cicatriz com orgulho. "Olho para a minha cicatriz e vejo vitórias, foram oito meses dolorosos. Toda cirurgia plástica, toda escolha tem um risco".