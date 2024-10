CAPTEI: CASACOR Ceará 2024 – Momentos Exclusivos da Avant- Première

A CASACOR Ceará abriu as portas da sua 26ª edição na noite de terça-feira, 22, em um evento exclusivo para a imprensa e convidados especiais. A mostra, que é considerada a maior e mais prestigiada do estado no segmento de arquitetura, design de interiores e paisagismo, promete surpreender e encantar o público até o dia 8 de dezembro.

Com o tema "De Presente, o Agora", a edição de 2024 da CASACOR Ceará convida os visitantes a refletirem sobre as responsabilidades do presente e o impacto das escolhas para o futuro. O local escolhido é o antigo prédio da matriz das Casas Pernambucanas, na Praia de Iracema. Por lá, 40 ambientes inovadores e inspiradores foram desenvolvidos por 54 profissionais do ramo.

Legenda: Neuma Figueiredo Foto: Geovanne Jinkings

A diretora da CASACOR Ceará, Neuma Figueiredo, destacou a importância da mostra como um convite para repensar nas transformações que estamos vivendo, especialmente na Praia de Iracema. Além dos espaços de profissionais, a edição de 2024 traz experiências gastronômicas exclusivas com o Restaurante Mayú, Café Nüsse e Bar Moleskine, que prometem momentos sensoriais únicos para os visitantes.

Um dos destaques da mostra é um apartamento modelo completo de 277m², desenvolvido pela Construtora Dias de Sousa, que convida os visitantes a repensarem o conceito de moradia. Além disso, a CASACOR Ceará 2024 conta com uma ala comercial, reafirmando o compromisso da mostra em promover e valorizar a cultura e os talentos cearenses.

Legenda: Apartamento modelo da Construtora Dias de Sousa Foto: Geovanne Jinkings

Gostei muito dos espaços dos homenageados: Severino Neto e Preto Zezé. Remetem à história e representatividade cultural do estado.

Legenda: Preto Zezé e Severino Ramalho Neto Foto: Geovanne Jinkings

O espaço dos arquitetos Ricardo Braga e Inês Sobreira que acolheram Severino Neto remete a um estilo cearoca. Ceará e o Rio de Janeiro representados por lá. Senti-me totalmente conectada e bem acostumada (rsrsrs).

Legenda: Severino Neto Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Cearoca - espaço em homenagem a Severino Neto Foto: Geovanne Jinkings

O ambiente em homenagem a Preto Zezé tem uma energia vibrante. Potente. É assinado por Roberto Pamplona. Adorei demais a obra com a imagem pixada do homenageado, do artista José Guedes. De longe fiz “Uau”!

Legenda: Preto Zezé e José Guedes Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Espaço de Roberto Pamplona em homenagem ao Preto Zezé Foto: Geovanne Jinkings

Outros detalhes que reparei...Fiquei um pouco impactada ao entrar e encontrar o piso bem brilhoso. Branco e preto. Estranhei até, mas depois entendi o recado. Bem anos 2000. Consegui reportar a época e compreendi a informação. Continuo com o mesmo sentimento da época.

Um epaço que a-do-rei foi da arquiteta estreante na Casa Cor Ceará, Lara Linhares. Senti-me na sala da mansão da Odete Roitman, na novela 'Vale Tudo' só que em 2024. Nossa!, parecia que entrava nas salas chiques dos anos de 1980 repaginadas. Lindão! Sensação de elegância e sofisticação.

Legenda: Lara Linhares Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Lara Linhares Foto: Geovanne Jinkings

Quero voltar lá com mais calma, num horário menos disputado, para ver tudo. A noite de estreia estava bastante estimulada, cheio de celebridades e prestigiada.

Legenda: Cleirton Pessoa, Preto Zezé, Jeritza Gurgel, Marcelo Serrado e Edmilson Filho Foto: Geovanne Jinkings

Veja os momentos através das fotos captadas por Geovanne Jinkings:

Legenda: Neuma Figueiredo e Esdras Guimaraes Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Carolina, Neuma, Victor e Pedro Esdras Figueiredo Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Esdras Guimaraes, Nereide, Neuma Figueiredo e Elcio Batista Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Cleirton Pessoa, Carolina, Neuma Figueiredo e Jeritza Gurgel Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Luisa Cela e Diego Ribeiro Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Neuma Figueiredo, Joao Soares e Norma Selma Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Carolina, Neuma Figueiredo e Grazy de Caroli Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Carolina, Neuma Figueiredo e Grazy de Caroli Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Ana e Águeda Muniz Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Ana Virginia Furlani e Fernando Novaes Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Andrade Mendonça e Francisco Campelo Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Andrea Dall'Ólio, Veridiana Brasileiro e Lilian Quinderé Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Branca Mourão e Mariana da Fonte Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Camila Câmara, Selina Castro Alves e Adrísio Câmara Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Camila Fiuza e George Albuquerque Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Dani Peixoto e Rodrigo Maia Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Daniel e Vitor Eleuterio Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Dieter Kuehnitzsch, Caue, Gabriela e Kauc Aguiar Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Edmilson Filho, Neuma Figueiredo, Marcelo Serrado e Grazy de Caroli Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Eliane Novaes, Daniel Eleutério e Rosangela Dias Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Emilia Buarque e Roberta Ponte Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Felipe, Mariana e Ticiana Mota Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Fernanda Melo e Jose Guedes Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Mikaelle Ribeiro e Severino Ramalho Neto Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Suzana Fiuza e Neuma Figueiredo Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Carolina Figueiredo, Roberto e Claudia Pinheiro Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Cirinho e Livia Saboya Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Claudia Quental, Melaine Fernandes, Germana Wanderley e Nayara Fortaleza Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Germano e Ylka Franck Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Giovanna Bezerra, Fernando e Marina Ramalho Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Gomes Avilla, Max Peterson e Luiza Cela Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Grazy de Caroli, Nauma Figueiredo e Preto Zezé Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Guilherme Colares, Jessica Guimaraes, Neuma Figueiredo, Evandro e Eliziane Colares Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Guilherme Colares, Jessica Guimaraes, Sara Carioca e Joao Lucas Ferreira Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Casa Cor 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Herminia Lopes Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Ines Sobreira e Ricardo Braga Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Itala Ramalho, Arthur e Justine Eleutério Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Jackson Braga e Roberto Alves Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Maria Tereza Tavares, Michael Dias e Ana Clara Tavares Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Victor Costa Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Carolina, Neuma Figueiredo e Carmem Rangel Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Carolina, Neuma Figueiredo e Giovanna Bezerra Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Waldemir e Emanuela Feitosa Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Suzana Fiuza e Neuma Figueiredo Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Jeritza Gurgel, Luciano e Denise Cavalcante Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Jaime Leitão e Felipe Mota Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Maria Jose Lopes, Waldermir e Emanuella Feitosa Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Joana, Nereide Figueiredo e Roberto Pamplona Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Lucia Wolff, Elcio Batista e Lilian Quinderé Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Luciana Magalhães e Gisele Boris Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Luciano Neto, Daniella Cavalcante, Juliana Hissa e Daniel Borges Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Luisa Cela, Neuma e Carolina Figueiredo Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Luiz Alberto, Suzana Carvalho, Eduardo Alves, Gary Charles e Michelle Montezuma Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Marcos Novaes e Neuma Figueiredo Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Preto Zezé, Jose e Cinthia Studart Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Preto Zezé e Pequeno Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Racini e Branca Mourão Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Renata Guimaraes e José Carlos Pontes Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Sandra Mourão e Magda Busgaib Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Sandra Mourão, Watson Viana e Claudia Quental Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Martinha e George Assunção Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Neuma Figueiredo e Preto Zezé Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Nicole Pinheiro e Mariana Mota Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Otoni Oliveira e Gustavo Serpa Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Pedro Esdras e Carolina Figueiredo Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Priscila Ximenes e Bruno Becco Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Jeritza Gurgel e Cleirton Pessoa Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Mariana Marques Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Joao Soares, Neuma Figueiredo e Luciano Cavalcante Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: CASACOR 2024 Foto: Geovanne Jinkings