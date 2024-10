Virginia é criticada por comprar bolsas de quase R$ 600 mil: "Escancara desigualdades'

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais nessa quinta-feira (24) para revelar a nova nova aquisição de luxo, uma rara Hermès Kelly Picnic 35 Handbag, avaliada em cerca de R$ 348 mil, valor que pode variar de acordo com a forma da compra. Pouco tempo depois, ela compartilha que presenteou a sogra com uma bolsa modelo Birkin da mesma marca, avaliada em R$ 240 mil.

A influenciadora estava em São Paulo para realizar tratamentos para enxaqueca quando decidiu “se mimar” com a bolsa. A peça é considerada rara por não ser encontrada nas prateleiras das lojas de grife ao redor do mundo. Existe um processo longo para a aquisição diretamente da loja.

Já nesta sexta (25), a sogra de Virginia, Poliana Rocha, mostrou uma bolsa que ganhou de presente de aniversário adiantado da nora.

"Gente, o aniversário é 13 de novembro, mas já ganhei presente. Eu não tinha. É a primeira, a gente nunca esquece. E olha a dedicatória, que coisa mais linda. Fiquei muito feliz", contou Poliana Rocha ao receber o mimo.

A Birkin é uma das bolsas mais concorridas do mercado de luxo. Isso porque esse modelo não é vendido para todos os clientes. Para conseguir o direito de comprá-las, é necessário ter um histórico com a marca ou fazer parte de um grupo seleto de personalidades que são consideradas aptas. Na maioria das vezes, essas bolsas são compradas no mercado "second-hand", ou seja, que já foi usada e tem uma circulação facilitada no mercado. As bolsas de segunda mão podem ser ainda mais caras.

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, a atitude de Virginia incomodou algumas pessoas, entre elas Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má.

A atriz, que viveu a personagem Carol em Rensga Hits!, usou o X, antigo Twitter, na quinta-feira (24), para detonar a esposa de Zé Felipe, sem citar nomes: “Meio milhão… Meio milhão… São dez casas populares!”, disparou ela, se referindo a compra da influenciadora.

Os internautas especulam nas redes sociais que a bolsa de Virginia tenha custado aproximadamente meio milhão de reais, tendo em vista a exclusividade da compra, mas a influenciadora não revelou o verdadeiro valor.

“E eu fiquei com mais raiva da divulgação disso, como se fosse algo positivo! Só escancara as desigualdades em nosso país. E vai ter gente defendendo”, completou Tia Má na mesma postagem.