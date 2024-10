CAPTEI: Programa Check Up celebra e premia profissionais de referência na saúde e beleza

A noite da última quinta-feira, 17, foi marcada por glamour, emoção e reconhecimento na maior premiação da saúde e beleza do estado, promovida pelo programa Check Up, da TV Diário, comandado pela apresentadora e jornalista Natália Varela. O Palatium Buffet foi o palco de uma festa repleta de estrelas da área da saúde e da estética.

O evento contou com a presença de grandes profissionais que são referência em suas especialidades e foram homenageados por suas trajetórias inspiradoras e inquestionáveis. Por lá, Dr. André Pessoa, neurologista infantil; Dr. Haim Erel, cirurgião plástico; Dr. Huygens Garcia, cirurgião geral; Dra. Kaline Ferraz, dermatologista; Dra. Maria Helena Ferrer, ginecologista e obstetra; Dr. Ronald Pedrosa, infectologista; e Talita Bessa, fisioterapeuta dermatofuncional.

Legenda: Natália Varela e Roger Flores com os homenageados Foto: LC Moreira

Animando a festa, apresentações musicais de peso, com destaque para o show especial de Paulo Ricardo, a presença da Banda Acaiaca, do pianista Paulo Rodrigo e outras surpresas preparadas para os convidados.

Legenda: Paulo Ricardo Foto: LC Moreira

O cerimonial foi conduzido por Natália Varela e Roger Flores, ex-jogador de futebol e comentarista do grupo Globo. Digno de uma premiação de cinema, tornando a noite ainda mais emocionante.

Legenda: Roger Flores, Natália Varela, Magno Alves e Ciel 99 Foto: LC Moreira

Além das homenagens, a festa foi uma oportunidade de celebração, networking e entretenimento para os convidados. O evento contou com a assinatura de Felipe Aconteça para o cerimonial.

Legenda: Felipe Aconteça e Paulo Ricardo Foto: LC Moreira

Natália vestia criações de Almerinda Maria Brand e Karla Lourenço.

O programa Check Up está no ar há 26 anos. É reconhecido por levar informação e saúde para os lares de todo o Brasil. A premiação reforça a importância e a credibilidade do programa no cenário da saúde e da beleza. Uma noite para celebrar e reconhecer os profissionais que fazem a diferença na vida de tantas pessoas.

Veja agora os momentos da festa nas fotos captadas por LC Moreira:

