Quando termina 'Todas as Flores'? Veja a data para a novela chegar ao fim

Sucesso no Globoplay, a novela "Todas as Flores" já tem data para encerrar na TV aberta. Com uma versão mais curta sendo exibida na Globo, a produção teve capítulos editados e condensados.

Conforme o portal TV História antecipou em julho, o último capítulo da saga de Maíra vai ao ar no dia 21 de novembro, uma terça-feira.

A versão da TV contará com um total de 57 capítulos ao término. O número é bem menor que os 85 que o folhetim teve no Globoplay.

No entanto, segundo o site, a história não teve muitos cortes, já que alguns capítulos exibidos na Globo têm até 1h30 de duração, sendo praticamente dois em um em relação ao streaming.

Segundo o portal especializado em novelas, o autor João Emanuel Carneiro frustrou os telespectadores com a “falsa promessa” de uma vingança de Maíra contra a Zoé e Vanessa.

Como termina 'Todas as Flores'?

Nos últimos capítulos de "Todas as Flores", a mocinha Maíra consegue se livrar de todas as acusações e tem um final feliz ao lado de Rafael.



Judite (Mariana Nunes) tem o talento reconhecido após anos de trabalho na Rhodes. Mauritânia (Thalita Carauta) larga o cargo na diretoria da Rhodes e vira designer da empresa, além de finalmente conseguir viver o romance com Javé (Jhona Burjack). Quem também acaba junto é Diego (Nicolas Prattes) e Joy (Yara Charry).



Depois de roubar o dinheiro da Rhodes, Humberto (Fábio Assunção) acaba morto por Zoé. A vilã chega a ser presa, mas deixa a cadeia poucos anos depois. Já Vanessa não paga pelos seus crimes na Justiça, mas vira garota de programa para sobreviver – mãe e filha acabam na miséria e viram batedoras de carteira na rua.

Já Pablo (Caio Castro) foge com os milhões roubados por Humberto, mas é passado para trás e fica sem nada.