Datas das novas temporadas de 'House of The Dragon' e 'The Last of Us' são reveladas; veja

A HBO acaba de deixar os fãs de séries ansiosos. O chefe da emissora, Casey Bloys, divulgou, em evento para a imprensa realizado nessa quinta-feira (2), em Nova York, nos Estados Unidos, a data de retorno de produções de sucesso: "The Last of Us" e "House of The Dragon".

As filmagens da nova etapa do spinoff de "Game Of Thrones" já foram encerradas, e a série está em fase de pós-produção, devendo chegar ao público na metade de 2024. O lançamento contará com oito episódios - no lugar de 10 - o que está relacionado com a vontade da HBO em lançar mais temporadas no futuro, algo que por agora ainda não foi confirmado oficialmente.

Veja também

Durante o encontro, o executivo também revelou que "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", próxima produção derivada da saga de George R.R. Martin, começa a ser filmada no início de 2024.

Já a sensação "The Last of Us", protagonizada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, será produzida em 2024 e tem estreia prevista para 2025. Bloys disse que a realização da nova etapa da série baseada no videogame de mesmo nome foi atrasada por causa da greve e dos ataques dos roteiristas da Writers Guide of America (WGA) e do sindicato dos atores da SAG-AFTRA (este último ainda está em andamento). A produção também não estava na programação da HBO para 2024, disse a Variety desta quinta-feira (2), o que significa que pode não ser lançada antes de 2025, no mínimo.

"The Last of Us" tornou-se um sucesso instantâneo assim que chegou ao serviço de streaming, tendo batido recordes de audiência e arrecadado 24 nomeações para os Emmys. A HBO renovou a série para uma segunda temporada antes do fim da primeira, e já foi confirmado que irá abordar os eventos do segundo jogo nesta nova etapa.