Quando será o Carnaval em 2025? Veja as datas da folia

Quando o Carnaval vai chegando ao fim, uma dúvida bem pertinente entre os foliões é: quando será a festa ano que vem? Pois, em 2025, o período só deve ocorrer em março.

O primeiro dia de Carnaval será no sábado, 1º de março, e a Quarta-feira de Cinzas no dia 5.

A data do Carnaval é determinada pelo calendário da Igreja Católica, em virtude da Páscoa. Conforme a tradição, a data da festa deve ser 47 dias antes do feriado religioso, e a terça-feira de Carnaval tem de ser 40 dias antes do Domingo de Ramos.

Veja também

Veja as datas do carnaval 2025