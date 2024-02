Quando começa a Quaresma 2024? Veja o significado da tradição católica

O evento religioso Quaresma sempre tem início na Quarta-feira de Cinzas e encerramento na quinta-feira da Semana Santa, sendo datas que variam a cada ano. Assim, em 2024, o período de penitência para os cristãos inicia nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, e termina no dia 28 de março, Quinta-feira Santa.

Entre essas duas datas, a igreja relembra os fiéis dos 40 dias em que Jesus foi tentado pelo Satanás no deserto. Esse período inspira reflexões de arrependimentos e ações de mudanças.

Após a Quaresma, começa o Tríduo Pascal, que conta com as celebrações da Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia, e a Páscoa.

O que significa a Quaresma?

A Quaresma remonta ao tempo do Novo Testamento, resgatando o período em que Jesus ficou jejuando e orando no deserto. Ele resistiu às tentações do demônio antes de iniciar o ministério público.

Durante o evento religioso, os fiéis devem praticar o jejum, orações, penitências e também realizarem ações de caridade.

Além disso, muitos católicos não comem carne às sextas-feiras por conta do jejum. Algumas igrejas também recomendam que esse seja um período para as pessoas abrirem mão de certos hábitos, como fofocas. Elas devem priorizar as orações.