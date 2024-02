'Domo de calor' atinge cidades da Região Sul do Brasil

Uma massa de ar quente que atinge parte da Argentina, Chile e Uruguai também terá efeitos na Região Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o órgão, as temperaturas máximas devem variar entre 35 °C e 40 °C, especialmente na metade oeste do estado gaúcho. Conforme publicado pelo jornal O Globo, o fenômeno é descrito por especialistas como um "domo de calor", uma bolha de ar extremamente quente.

A previsão é que o calor continue até a metade da próxima semana, ainda conforme o Inmet, com formação de temporais de fim de tarde, localizados e típicos de verão, que ocorrem entre o norte e o oeste do Rio Grande do Sul e nos estados de Santa Catarina e Paraná.

Apesar do forte calor, um ar mais amento deve atingir a parte leste do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (5), com chuvas isoladas na faixa costeira, conforme aponta o órgão meteorológico.