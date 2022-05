Quando começa o No Limite 2022?

O programa "No Limite" promete muitas novidades em 2022. Com data de estreia definida para a próxima terça-feira (3), o reality será exibido na TV Globo, diretamente da fictícia Praia Dura.

Neste ano, o elenco é composto por 24 anônimos. Apresentado por Fernando Fernandes, atleta paraolímpico e ex-BBB, a 6ª temporada promete ser "mais desafiadora e extrema".

O programa terá três episódios por semana, às terças, quintas e aos domingos. O vencedor leva um prêmio de R$ 500 mil.

Cearense confirmada no elenco

Cearense de Sobral, Shirley Gonçalves foi confirmada no elenco do No Limite 2022. Ela é professora de educação física, tem 51 anos e atualmente vive em Brasília (DF).

"Não é toda mulher na minha idade que tem a força e a coragem que eu tenho”, diz. Apesar de estar casada há 30 anos, ela revela que não é uma pessoa muito paciente: “O mérito é todo do meu marido. A paciência é toda dele”.

Elenco diverso

LP Simonetti, diretor artístico de "No Limite", comentou que "não é fácil trabalhar na locação", mas que o elenco diverso irá ser a maior atração da temporada, que tem a convivência como o maior desafio.

>> Veja todos os participantes confirmados do No Limite 2022

Para Angélica Campos, diretora-geral do reality, a certeza é que eles conseguiram o elenco ideal. "Passamos meses selecionando, e hoje nós temos gente de todo o Brasil, de todas as idades, com todos os tipos de corpos. Não tem ninguém fazendo corpo mole aqui. Acho que a gente conseguiu o queria".

Eliminados

Com três episódios semanais — terças, quintas e domingos — contra apenas dois no ano passado, "No Limite 2022" terá 20 episódios, segundo LP Simonetti. Uma novidade é o programa dos domingos. Após o "Fantástico", os dois eliminados da semana se encontram com a apresentadora Ana Clara Lima.

Os participantes irão comentar os melhores momentos de experiências e repercutir os acontecimentos mais marcantes das provas e do acampamento.