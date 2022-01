Quais plantas ter em casa para atrair energias positivas

As plantas, flores e ervas possuem poderes incríveis. São capazes de mudar um ambiente completamente porque trazem vida, cores e preenchimento. Cada uma dessas plantas tem suas particularidades, veja quais delas ter em casa para atrair energias positivas com o Astrocentro:

Comigo ninguém pode

Esta é uma poderosa planta capaz de tirar o mau olhado de sua vida. Seu poder auxilia a limpar rapidamente os ambientes contaminados por energias negativas. Ela é ideal para ficar dentro de casa ou na mesa do seu escritório.

Árvore-da-felicidade

Essa planta favorece a harmonia, boas energias e relacionamentos.Dessa maneira, a árvore-da-felicidade age como um catalisador de energias positivas, promovendo o bem-estar e o equilíbrio.

Louro

Ele combina perfeitamente com dinheiro, e com feijão! Além disso, ele é a planta curativa dos virginianos, auxiliando nas cólicas intestinais. Colocar uma folha de louro, envolto em tecido de algodão, na carteira em uma noite de lua cheia é um ótimo amuleto para atrair e multiplicar dinheiro. Também é possível fazer banhos de louro para atrair riquezas!

Avenca

Atrai sabedoria, espiritualidade e muitas boas energias. Uma excelente ferramenta para absorver vibrações negativas, as avencas são plantas que atraem boas energias e que espantam a inveja e mau olhado.

Espada de São Jorge

É um dos vegetais mais populares e utilizados para tirar mau olhado. Ela é uma planta solar, ideal para ambientes externos que pegam muito sol. Seu poder está ligado à representação da força e vitória da espada de São Jorge que derrotou o dragão.

Alecrim

Você não faz ideia do poder do alecrim! Alecrim faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Frequentemente, atribuem ao alecrim boa sorte e alegria. Além disso, você pode utilizá-lo em um banho para tirar o desânimo do corpo.

Antúrios

Para quem precisa de energias em torno dos relacionamentos familiares e amorosos, invista nessa planta. Ela também chama prosperidade e criatividade. Antúrios são plantas que dão lindas flores de diferentes cores e em formato de coração. Com o poder de se adaptar em todos os climas, essa planta pode ser colocada em qualquer ambiente.

Pimenteira

Essa planta afasta as energias negativas na hora, pois detecta imediatamente o mau olhado. Fique atento quando ela estiver murcha, é sinal que alguma pessoa invejosa passou por aí, foi falsa e te desejar algum mal. Ela é uma excelente planta para tirar mau olhado. Deixe-a sempre atrás da porta de entrada da sua casa.

Raiz de Guiné

Guiné é uma poderosa erva, capaz de curar diversos males do corpo e, ao mesmo tempo, equilibrar o lado espiritual. Frequentemente associada à eliminação de energias negativas, essa erva cria uma espécie de “campo de força” bloqueando qualquer malefício que possa lhe atingir.

Crie seu amuleto com raiz seca de guiné e, se quiser deixá-lo mais poderoso, adicione um punhado de sal grosso para neutralizar as energias negativas que já estiverem com você. Portanto, carregue ele sempre com você.

Bambu da sorte

Energias boas, proteção, prosperidade e muita sorte, e claro. O bambu da sorte é uma planta considerada como a grande coringa do Feng Shui, pois ela pode ser colocada em qualquer ambiente. Então, se você não sabe como posicionar as plantas de acordo com o baguá, aposto no bambu da sorte. Além de sorte, o bambu emite energias positivas e garante a proteção do lar.

O Astrocentro

Somos uma plataforma de consultas esotéricas com os melhores especialistas. Nosso objetivo é te ajudar com suas dúvidas, questões e desafios que pode esbarrar em sua jornada. Quer mais dicas de plantas para atrair energias positivas? No blog do Astrocentro, você encontra.