Príncipe William é acusado por revista de trair Kate Middleton com ex-amiga dela

Rumores de um caso de infidelidade do príncipe William, da Grã-Bretanha, circulam em jornais europeus nos últimos dias e com um agravante: ele estaria traindo a esposa, Kate Middleton, com a ex-melhor amiga dela. A informação foi publicada pelo jornal português Flash! e pelo espanhol Marca.

Rumores de affair

Rose Hanbury, que já virou alvo do escrutínio público em 2019, é apontada como o affair do príncipe. Supostamente, ele teria comemorado o Valentine's Day, uma espécie de Dia dos Namorados nos Estados Unidos e na Europa, no último dia 14 de fevereiro.

Não há registro do momento citado, mas o nome de Rose não é novidade nos tabloides de fofoca. Segundo a imprensa britânica, o affair entre ela e William teria começado em 2019, quando Kate estava grávida de Louis, o filho mais novo do casal.

Na época, os dois chegaram a se pronunciar por meio de comunicado público, negando qualquer envolvimento de William em um caso extraconjugal. "Ela é uma mulher casada, com filhos e não está acostumada com esse tipo de escrutínio público. Ela é amiga não apenas de Kate, mas também de toda a família, isso é perturbador para todos", disse o posicionamento.

Apoio de Camilla

Entretanto, conforme o jornal Flash!, a situação é bem diferente. Além do caso continuar, ele estaria sendo apoiado por Camilla Parker-Bowles, esposa de rei Charles III e rainha consorte.

Fontes próximas da realeza teriam comentado que Parker enxerga a situação de William parecida como a de seu pai. Camilla e Charles mantiveram relacionamento enquanto ele ainda estava casado com Diana, o que resultou no divórcio do casal em 1996.