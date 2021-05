Princesa Charlotte completa seis anos e tem foto divulgada pela família real

A princesa Charlotte, filha do príncipe William e da duquesa Kate Middleton, teve uma foto do aniversário de seis anos divulgada no sábado (1º). Quarta na linha de sucessão do trono britânico, ela é uma das bisnetas da rainha Elizabeth II e faz aniversário neste domingo (2).

No registro, Charlotte aparece com um vestido azul florido, sorrindo para a câmera. A maior surpresa da imagem foi o cabelo longo da menina, que possui destaque no retrato ao aparecer estendido sobre os ombros.

Segundo a família real britânica, a fotografia foi feita por Kate no início do sábado (1º), na cidade de Norfolk, localizada no leste da Inglaterra. William, Kate e os filhos vivem no local atualmente.

Filha do meio

Charlotte nasceu no dia 2 de maio de 2015, sendo a segunda filha do casamento entre William e Kate. Logo após a menina, os dois tiveram o príncipe Louis, que nasceu em abril de 2018.

Os dois são os irmãos mais novos do príncipe George, nascido em julho de 2013 e terceiro na linha de sucessão ao trono no Reino Unido.