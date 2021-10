O primeiro trailer da adaptação do jogo 'Uncharted' foi divulgado nesta quinta-feira (21), após um ciclo de atrasos e trocas de diretores. Nas imagens, é possível ver o protagonista Nathan Drake (Tom Holland) e o mentor Sully (Mark Wahlberg) enquanto planejam uma exploração arqueológica. Assista:

Na história, que será a primeira adaptação em live-action dos jogos da Naughty Dog, os primeiros dias de Nathan Drake devem sem mostrados, sem referência direta aos conflitos dos games.

Inicialmente, o longa seria lançado em julho nos Estados Unidos, mas foi adiado para sair nos cinemas no dia 11 de fevereiro de 2022. As filmagens, logo depois dos atrasos, só aconteceram de fato no mês de outubro de 2020.

Conforme informações do copresidente da Naughty Dog — estúdio que criou os jogos no PlayStation —, Neil Druckmann, a ideia do filme seria tornar a história desses personagens acessível, tanto para os que acompanham o jogo como para aqueles que não o conhecem.

Além de Tom Holland, o elenco conta ainda com Mark Wahlberg, Antonio Banderas e Tati Gabrielle.