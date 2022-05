Primeiro beijo de Juma e Jove em 'Pantanal' viraliza nas redes; assista

Para os fãs que esperavam ansiosos por esse momento, a Rede Globo finalmente exibiu, no capítulo desta quinta-feira (5), o primeiro beijo entre Jove e Juma, na novela "Pantanal". A cena romântica rolou durante um banho de rio e viralizou nas redes sociais.

O beijo aconteceu após Jove pedir para Juma ficar à vontade para fotografá-la. "De repente, você ficou assim mansa", comentou Jove.

Juma, por sua vez, pediu para ele ficar com ela e desistir de ir ao Rio de Janeiro. "Para de me olhar assim ou vou perder a cabeça. Juma, para de me atentar", destacou o filho de Zê Leôncio. "Você pode fazer comigo o que 'ocê fez com ela [Guta]", falou a menina-onça.

Jove disse então que não queria aproveitar da inocência dela, que lhe pediu para ensiná-la. "Sei sim [o que estou fazendo]. Me ensina", pediu. "Alguém já beijou essa boca?", indagou ele, e logo em seguida beijou Juma.

O momento viralizou nas redes sociais, e os fãs da trama das 9h brincaram dizendo: "Juma de boba não tem nada".