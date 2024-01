Primeira foto de Igor Rickli e Aline Wirley com filhos adotados repercute na web

O ator Igor Rickli, 40 anos, publicou a primeira foto ao lado dos filhos recém-adotados por ele e sua esposa, Aline Wirley, 42. Além dos dois, aparece também Antonio, filho biológico do casal de 8 anos.

Na imagem, os quatro se abraçam dentro da piscina. "Quanto amor cabe em uma foto. 2023 foi um ano de grandes desafios, mas também de grandes alegrias", escreveu Igor na legenda. O ator também aproveitou para fazer votos para 2024. "Um lindo Ano Novo para todos vocês, amigos queridos", disse.

A foto, que ganhou a web em 31 de dezembro, ainda segue repercutindo e já recebeu mais de 100 mil comentários. Dentre os famosos, deixaram mensagens de admiração e carinho nomes como Alinne Moraes, Suzana Pires e Juliana Didone.

Os seguidores também foram todos um misto de respeito e incentivo ao que muitos chamaram de "ato de amor". "Nossa que foto linda! Me emociona ver tanto amor em família, e o Antônio ter agora irmãos para compartilhar uma vida em família, uma família linda, cheia de amor e paz! Parabéns! Feliz ano Novo! Deus abençoe grandemente sua família", disse uma pessoa. "Que linda construção de relacionamento familiar! Quanto amor é sabedoria nestes três corações, para acolher e somar a mais", escreveu outro seguidor.

O casal recebeu a guarda das crianças no início de dezembro. Na época, eles vivenciaram um período de experiência com os dois novos filhos em Manaus, no Amazonas. Em novembro, eles informaram que seria o período mais delicado do processo.

Igor também chegou a fazer um desabafo nas redes sociais, junto à Aline. "Foi um desafio para nós cinco e a gente sabe que tem muito mais pela frente. Saímos imbuídos de esperança e comprometidos em construir uma vida saudável para todos da nossa família", afirmou.

Antes, durante participação no BBB 23, a cantora já havia dito que ela e o marido desejavam adotar uma criança. Aline revelou ainda que, quando conheceu o ator, há 13 anos, ele sempre falou sobre o desejo de adotar.