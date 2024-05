Previsão do signo de Touro para hoje, 25 de maio

Sol, Vênus e Júpiter em Gêmeos vão te mostrando que são muitos caminhos e muitas possibilidades. E hoje a lua chega em Capricórnio e vai colocar ordem nas suas ideias. Pode ser que o seu coração fique mais endurecido. Mas tudo que você precisa nesse momento é de aterrar, colocar suas ideias em prática e sair do mundo das nuvens.

Signo de Touro hoje

Tudo que você deseja no momento é estabilidade e segurança. Continue se esforçando. O universo pede persistência e paciência. Foque no que é simples, pois as recompensas virão com o tempo. Vai valer a pena.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.