Previsão do signo de Peixes para hoje, 14 de junho

É Lua crescente no signo de Virgem. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Os próximos 7 dias serão de muito trabalho, muitas tentativas e uma busca incessante por um aperfeiçoamento. Apenas faça e veja o que funciona. Se errar, tente outra vez. E lembre-se: os detalhes importam muito.

Signo de Peixes hoje

Com a presença da Lua crescente em Virgem, as condições se tornam mais propícias para reconciliações ou para fortalecer os laços existentes. Este momento se revela ideal para aprimorar seus relacionamentos, promovendo uma maior compreensão e conexão mútua. Além disso, com a conjunção entre o Sol e Mercúrio, você experimentará uma maior clareza sobre como aprimorar suas ações e estabelecer limites de maneira positiva.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.