Previsão do signo de Escorpião para hoje, 28 de janeiro

Mercúrio chegou em Aquário e está se sentindo em casa. A partir de agora, as ideias tendem a fluir melhor, trazendo insights e perspectivas novas. Hoje, a Lua em Capricórnio se opõe a Marte, pedindo maturidade emocional. Por mais que surjam conflitos, escolha preservar sua serenidade. Lembre-se: muitas vezes o outro age a partir de suas próprias inseguranças, não das suas.



A Lua interage com Urano, Netuno e Vênus, somando forças para essa fase de finalizações. É tempo de deixar para trás modelos obsoletos que já não funcionam mais. Urano aponta novos caminhos, trazendo possibilidades e novidades. Pegue uma nova estrada, abra-se para novas ideias. Talvez essa segurança que você tanto se agarra não esteja mais fazendo bem.



Tente. Tente outra vez. Se movimente. Liberte suas ideias. Onde você não via oportunidades antes, agora pode enxergar novas possibilidades. O céu de hoje é um convite à inovação e ao recomeço, sempre com maturidade e coragem.

Signo de Escorpião hoje

Mercúrio em Aquário ilumina suas questões familiares e emocionais, ajudando a encontrar novas soluções para antigos problemas. A Lua em trígono com Urano indica que mudanças no lar ou no ambiente familiar podem ser libertadoras. Abrace o novo com coragem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.