Previsão do signo de Escorpião para hoje, 21 de abril

A Lua chegou em Libra e vai interagir com Plutão. E você está aprendendo que conviver é uma arte. Quem está ao seu lado? Quem soma na sua vida? O que você recebe? E o que você entrega? Não entregue seu poder a ninguém. Se posicione, mesmo diante do outro. Hoje nada vai te abalar. Ninguém mais pode fazer por você ou fazer o que você faz. Encontre a sua voz. Se permita ter vez. O Sol em Touro pressiona Plutão. Não resista as mudanças. Antes de tomar qualquer atitude, garanta que todos os motivos por trás das suas ações seja justificáveis.

Signo de Escorpião hoje

Encare os novos desafios com firmeza, escorpiano(a). Você precisa ser o mais honesto possível consigo mesmo, tente dispersar qualquer dúvida ou confusão, tenho certeza que o caminho vai ficar mais claro. Existe algo a ser resolvido e você não pode fugir disso.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.