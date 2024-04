Previsão do signo de Escorpião para hoje, 19 de abril

Hoje, logo cedo, temos Mercúrio e Vênus num encontro íntimo e feliz. O dia pede comunicação, diálogo e muitos contatos. Nessa sexta, os encontros serão bastante favorecidos. As relações prometem leveza e diversão. Seja flexível com os seus sentimentos, cuide de você e da sua autoestima. Um dos atributos de Vênus é a harmonização, aproveite! O dia está favorável para reconciliação. O Sol chega no signo de Touro. É hora de aprender sobre Terra, matéria, corpo, deleite e merecimento. Como está o chão que você pisa? Quais são as tuas reais necessidades? Não insista na mesma rota, não resista as mudanças. Apenas sinta prazer por estar vivo.

Signo de Escorpião hoje

Chegou a hora de fazer ajustes. Arrume tudo que está bagunçado na sua rotina. Deixe todos os pesos de lado, reveja seus hábitos. Foque no seu bem estar. A sexta-feira pode lhe trazer alguns insights em relação as estruturas da sua vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.