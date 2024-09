Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 8 de setembro

Hoje, o Sol em oposição a Saturno vai te chamar para assumir responsabilidades. Mesmo sendo domingo, pensamentos sobre suas dívidas podem surgir, mas não estou falando apenas de dívidas financeiras. Existe uma dívida com você mesmo. Talvez um sentimento de falta ou impotência tente incomodar, mas é importante olhar para suas responsabilidades. O que está te adoecendo? O que na sua vida já passou da validade? Há algo desajustado, e Saturno está aqui para fazer essa cobrança. A Lua em Escorpião, junto com o Sol em Virgem, forma uma aliança poderosa para te ajudar a transformar essa situação e trazer renovação. É hora de encarar essas questões e agir.

Signo de Capricórnio hoje

Saturno te coloca frente a frente com responsabilidades que você tem consigo mesmo. Está na hora de rever o quanto você está se cuidando e honrando suas necessidades. A parceria do Sol em Virgem com a Lua em Escorpião te ajuda a transformar a maneira como você cuida de si, lembrando que você é a base do seu sucesso.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.