Avião de pequeno porte cai em Teresina e deixa duas pessoas feridas

Um avião de pequeno porte caiu neste domingo (8), em Teresina, e deixou ao menos duas pessoas feridas. O acidente ocorreu na BR-316, nas proximidades do bairro Lourival Parente, Zona Sul da capital piauiense.

Os feridos são o piloto do avião, o médico Jacinto Lay, e uma mulher ainda não identificada que teria sido atingida pela aeronave enquanto ela caía, segundo o portal g1.

As vítimas foram socorridas ao Hospital de Urgência de Teresina, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

Uma van que transportava passageiros e uma moto foram atingidas pelo avião.

Pouso forçado

Conforme testemunhas, o piloto tentou fazer um pouso forçado, por motivo ainda desconhecido, mas perdeu o controle, bateu na van e na moto e colidiu contra uma estação de ônibus no fim. Foram acionados à ocorrência a Polícia Militar do Piauí (PMPI), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros.

As forças de segurança estão no local para controlar o tráfego e orientar motoristas e transeuntes. O local do acidente foi isolado.

Piloto já havia sofrido outro acidente

O piloto já havia se envolvido em outra queda de avião em 2023. Uma peça da janela da aeronave soltou e Jacinto Lay sofreu uma queda com o avião, mas sem gravidade, na cidade de Timon, no Maranhão. Ele passou por uma cirurgia por conta de uma fratura no tornozelo.