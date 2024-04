Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 21 de abril

A Lua chegou em Libra e vai interagir com Plutão. E você está aprendendo que conviver é uma arte. Quem está ao seu lado? Quem soma na sua vida? O que você recebe? E o que você entrega? Não entregue seu poder a ninguém. Se posicione, mesmo diante do outro. Hoje nada vai te abalar. Ninguém mais pode fazer por você ou fazer o que você faz. Encontre a sua voz. Se permita ter vez. O Sol em Touro pressiona Plutão. Não resista as mudanças. Antes de tomar qualquer atitude, garanta que todos os motivos por trás das suas ações seja justificáveis.

Signo de Capricórnio hoje

É hora de unir forças com alguém, capricorniano(a). Vão em direção ao outro. Chegou a hora de perdoar, reconciliar. Você está aprendendo sobre harmonia e cooperação. Eleve seus encontros e suas parcerias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.